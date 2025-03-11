Провал злиття з Honda: Nissan відсторонює гендиректора Макото Учіду

Японський автовиробник Nissan оголосив про відставку головного виконавчого директора Макото Учіди після зриву переговорів про злиття з Honda та погіршення фінансових показників компанії.

Про це пише Financial Times.

Його місце з 1 квітня займе Іван Еспіноса, нинішній директор з планування. В офіційній заяві Nissan наголосив, що компанії потрібне "значно оновлене керівництво для досягнення короткострокових і середньострокових цілей та довгострокового зростання".

Учіда заявив, що рішення про його відставку ухвалила рада директорів після того, як усередині, так і за межами компанії почали сумніватися в його керівництві.

Переговори про злиття Nissan і Honda тривали два місяці, але зірвалися після того, як Honda запропонувала зробити Nissan своєю дочірньою компанією. Учіда підтримував цю угоду та виступав проти можливої співпраці з тайванською Foxconn, яка прагнула отримати контроль над виробництвом електромобілів.

Однак у раді директорів Nissan зростало незадоволення Учідою через повільні темпи реструктуризації та його рішення розпочати переговори з Honda, яка стала сильним конкурентом. "Слабке лідерство" та "нездатність приймати рішення" – так охарактеризували його роботу деякі члени ради, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Еспіноса, який приєднався до компанії у 2003 році, відповідатиме за пошук нового стратегічного партнера, виконання плану реструктуризації та скорочення 9000 робочих місць. Він також зіткнеться з викликом у вигляді нових імпортних мит у США, що може суттєво вплинути на виробництво Nissan у Мексиці.

За п’ять років керівництва Учіди акції Nissan втратили 30% вартості, компанія тричі переглядала прогноз прибутку, а переговори з Honda завершилися безрезультатно.

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Нагадаємо:

Honda та Nissan офіційно завершили переговори про злиття, які були розпочаті в грудні 2024 року з метою створення спільної холдингової компанії до 2026 року.

Nissan Motor Co розробляє плани щодо заміни свого генерального директора після чергового слабкого фінансового звіту та провалу переговорів про об’єднання з Honda Motor Co.