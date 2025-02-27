Nissan готовится заменить гендиректора после срыва сделки с Honda

Nissan Motor Co разрабатывает планы по замене своего генерального директора после очередного слабого финансового отчета и провала переговоров об объединении с Honda Motor Co.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из инсайдеров, руководство Nissan рассматривает кандидатов на замену Макото Утиди, который работает в компании уже 22 года и возглавляет ее с конца 2019 года.

На фоне этих новостей акции Nissan в Токио выросли на 4,9% в утренних торгах. Аналитик Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида отметил, что инициатива по смене руководства свидетельствует о способности Nissan действовать в поиске партнера для выживания.

По данным японского бизнес-издания Diamond, Nissan планирует назначить Жереми Папена, которого в декабре избрали финансовым директором, на место Утиды.

Ранее 58-летний Утида заявлял журналистам, что готов уйти в отставку, если этого потребуют обстоятельства, но не хочет покидать пост до стабилизации бизнеса. В то же время он предупредил инвесторов о прогнозируемом чистом убытке в ¥80 млрд ($536 млн) за финансовый год, завершающийся в марте. Это значительно хуже прогноза в ¥380 млрд прибыли, сделанного девять месяцев назад.

Nissan сталкивается с рекордной долговой нагрузкой, которую предстоит погасить в следующем году. Все три ведущих рейтинговых агентства уже понизили кредитный рейтинг компании до "мусорного" уровня, а только за последнюю неделю произошло два снижения рейтинга.

Утида пытался найти поддержку у Honda, достигнув предварительного соглашения о создании совместного холдинга. Однако переговоры сорвались из-за разногласий по условиям объединения.

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Напомним:

Honda и Nissan официально завершили переговоры о слиянии, которые были начаты в декабре 2024 года с целью создания совместной холдинговой компании до 2026 года.