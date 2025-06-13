Незаконно вивозили лісоматеріали за кордон: організаторці оголосили про підозру

Бюро економічної безпеки у Львівській області викрило незаконне переміщення лісоматеріалів за кордон.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що жителька Львівщини, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала незаконне вивезення лісопродукції породи ліщини до країн ЄС. Фігурантка на підставі підроблених документів отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення лісопродукції обʼємом понад 18 м3, через митний кордон України з використанням підроблених товарно-супровідних документів.

Під час проведення обшуків у транспортному засобі детективи БЕБ вилучили деревину загальним обʼємом 10 м3, яку намагалися незаконно перемістити до країн ЄС.

Орієнтовна вартість вилученого становить майже півмільйона гривень. Окрім того, встановлено факт легалізації понад 205 тисяч гривень (або просто коштів) отриманих незаконним шляхом.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.

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