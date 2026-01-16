НБУ розповів про масштаби фінансування банками проєктів енергонезалежності

З 1 червня 2024 року до 1 січня 2026 року українські банки профінансували проєкти із відновлення енергетики та підтримки енергонезалежності країни на 35,3 мільярда гривень.

Про це інформує Національний банк України.

"За даними опитування банків, з 01 червня 2024 року до 01 січня 2026 року в межах меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак рф банки забезпечили фінансування проєктів із відновлення енергетики та підтримки енергонезалежності в 21 області країни на 35,3 млрд грн", – говориться у повідомленні.

За цей період надано понад 2,7 тисячі кредитів бізнесу на 32,9 млрд грн та понад 14 тисяч – населенню на 2,4 млрд грн.

Загалом банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу, спрямованих на розбудову генерації в енергетиці потужністю 1,342 ГВт, зі зберігання енергії та генерації тепла – на 543 МВт.

Валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам з урахуванням їх погашення станом на 01 січня 2026 року сягнув 23,4 млрд грн, фізичним особам – 1,9 млрд грн.

"Банки продовжують реалізовувати програми кредитування бізнесу і населення на енергетичні потреби та готові й далі підтримувати проєкти з відновлення енергетичної незалежності", – зазначає НБУ.

Енергетична галузь визнана однією з пріоритетних відповідно до розробленої НБУ разом із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України і Міністерством фінансів стратегії з розвитку кредитування. У її межах Національний банк упровадив низку кроків для активізації кредитування пріоритетних галузей.

Зокрема, для стимулювання фінансування енергетичної галузі переглянуто вимоги щодо оцінки банками кредитних ризиків та підвищено коефіцієнти врахування вартості енергетичного обладнання під час його прийняття банками в заставу за відповідними кредитами.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський розповів, що 15 січня споживання електроенергії в Україні було 18 ГВт, а можливості системи – лише 11 ГВт.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що на доручення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко разом із Міністерством енергетики Україна скликає "Енергетичний Рамштайн".

У 2025 році в Україні було збудовано і введено в експлуатацію понад 1000 МВт сонячної генерації, близько 500 МВт газової генерації і близько 500 МВт потужності установок зберігання енергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила зміни, спрямовані на оптимізацію процедур приєднання та виходу на ринок виробників електричної енергії з об'єктів розподіленої генерації.