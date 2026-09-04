Нацбанк показав, яким буде курс валют після вихідних

Курс валют на 7 вересня 2026 року

У понеділок, 7 вересня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 16 копійок і становитиме 44,56 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зменшиться на 15 копійок та становитиме 51,78 грн.

Офіційні курси на понеділок 7 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,56 грн (44,72 грн станом на 4 вересня);

1 євро – 51,78 грн (51,93 грн станом на 4 вересня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.