Банки України показали курс валют на 1 червня

Банки показали курс валют на 1 червня
Банки оновили курси валют на 1 червня: середній курс продажу євро за добу збільшився на 1 копійку, до 51,91 грн, долар – на 2 копійки до 44,475 грн.
Про це йдеться в даних minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
- Долар США – 44,02 – 44,475 грн (на 29 травня – 44,00 – 44,45 грн);
- Євро – 51,25 – 51,91 грн (на 29 травня – 51,20 – 51,90 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- ПриватБанк - 43,85 - 44,45 грн;
- Ощадбанк - 43,95 - 44,50 грн;
- Укрсиббанк - 43,95 - 44,50 грн;
- ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;
- Райффайзен - 44,10 - 44,47 грн (+2 коп. на продаж порівняно з 29 травня)
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
- ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн (+10 коп.);
- Ощадбанк - 51,25 - 51,90 грн (+5 коп.);
- Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн (+5 коп.);
- ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;
- Райффайзен - 51,20 - 51,83 грн (+10 коп. на купівлю, -2 коп. на продаж).
Нагадаємо:
Курс долара встановив п'ять історичних рекордів за травень. Останній було встановлено 28 травня – 44,3 грн.