Банки України показали курс валют на 1 червня

Банки оновили курси валют на 1 червня: середній курс продажу євро за добу збільшився на 1 копійку, до 51,91 грн, долар – на 2 копійки до 44,475 грн.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США – 44,02 – 44,475 грн (на 29 травня – 44,00 – 44,45 грн);

Євро – 51,25 – 51,91 грн (на 29 травня – 51,20 – 51,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 43,85 - 44,45 грн;

Ощадбанк - 43,95 - 44,50 грн;

Укрсиббанк - 43,95 - 44,50 грн;

ПУМБ - 44,00 - 44,60 грн;

Райффайзен - 44,10 - 44,47 грн (+2 коп. на продаж порівняно з 29 травня)

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,95 - 51,95 грн (+10 коп.);

Ощадбанк - 51,25 - 51,90 грн (+5 коп.);

Укрсиббанк - 51,10 - 52,00 грн (+5 коп.);

ПУМБ - 51,30 - 52,00 грн;

Райффайзен - 51,20 - 51,83 грн (+10 коп. на купівлю, -2 коп. на продаж).

Нагадаємо:

Курс долара встановив п'ять історичних рекордів за травень. Останній було встановлено 28 травня – 44,3 грн.