Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Євро росте, долар майже зупинився: Нацбанк встановив курс валют на 1 червня

Семен Рубан — 29 травня, 17:20
Євро росте, долар майже зупинився: Нацбанк встановив курс валют на 1 червня
Нацбанк показав курс на 1 червня
Фото: Getty Images

У понеділок, 1 червня, офіційний курс долара до гривні зросте на 0,27 копійки і становитиме 44,268 грн

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зросте та становитиме 51,55 грн.

Офіційні курси на понеділок 1 червня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,268 грн (44,265 грн станом на 29 травня);
  • 1 євро – 51,55 грн (51,43 грн станом на 29 травня).
Читайте також
Рекордний курс: чому знецінюється гривня і чого очікувати далі?

Нагадаємо:

Курс долара встановив п'ять історичних рекордів за травень. Останній було встановлено 28 травня – 44,3 грн.

долар НБУ євро курс валют

євро

Євро росте, долар майже зупинився: Нацбанк встановив курс валют на 1 червня
Долар знову побив рекорд: НБУ встановив курс валют на 28 травня
Долар не росте: Нацбанк оприлюднив курс валют на 26 травня

Останні новини