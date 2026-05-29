Євро росте, долар майже зупинився: Нацбанк встановив курс валют на 1 червня

У понеділок, 1 червня, офіційний курс долара до гривні зросте на 0,27 копійки і становитиме 44,268 грн

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро зросте та становитиме 51,55 грн.

Офіційні курси на понеділок 1 червня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,268 грн (44,265 грн станом на 29 травня);

1 євро – 51,55 грн (51,43 грн станом на 29 травня).

Нагадаємо:

Курс долара встановив п'ять історичних рекордів за травень. Останній було встановлено 28 травня – 44,3 грн.