НАЗК виявило 116 корупційних ризиків у нормативно-правових актах

Національне агентство з питань запобігання корупції у третьому кварталі 2025 року здійснило моніторинг понад 1,3 тис. проєктів нормативно-правових актів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"З них 45 проєктів НПА пройшли антикорупційну експертизу, за результатами якої ідентифіковано 116 корупціогенних факторів та надано 147 рекомендацій щодо їх усунення, більшість з яких була врахована розробниками", – говориться у повідомленні.

Серед проєктів НПА, які були предметом антикорупційної експертизи, значну частку становлять документи у сферах оборони, відновлення, економіки та правопорядку.

Так, зокрема, було проведено антикорупційну експертизу проєкта постанови Кабінету Міністрів про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення держпідприємством Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель" закупівель товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії,.

Він має підвищити ефективність оборонних закупівель та якості поставок для Національної гвардії України через використання цифрової системи "DOT-Chain", що адмініструється МОУ.

НАЗК виявило корупціогенні ризики.

Вони пов’язані з можливими зловживаннями під час вибору номенклатури, обсягів товарів оборонного призначення та контролю з боку ДП МОУ "Агенції оборонних закупівель" за виконанням контрактів та цільовим використанням коштів.

"НАЗК надало Міністерству внутрішніх справ рекомендації, врахування яких дозволить забезпечити прозору реалізацію проєкту НПА", – говориться у повідомленні.

Також здійснено експертизу проєкта постанови Кабміну "Про реалізацію експериментального проекту щодо надання права на використання технологій, розроблених у системі Міноборони, для масштабування виробництва товарів оборонного призначення".

НАЗК виявило корупційні ризики в частині, яка стосується укладання договорів МОУ з бізнесом про використання технологій.

"Наприклад, не було чітко визначено зміст повідомлень і вимоги до них, а також способи їх подання, що могло створити можливості для зловживань під час їх розгляду посадовцями МОУ", – говориться у повідомленні.

