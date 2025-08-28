НАЗК назвало найвразливіші до корупції сфери на Київщині

Найвразливіші до корупції сфери на Київщині пов’язані з процесами відновлення інфраструктури, публічними закупівлями, земельними питаннями та лісами.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Для Київщини, зважаючи на масштаби руйнувань внаслідок вторгнення рф та окупації частини регіону, важливо забезпечити ефективні й підзвітні процеси відновлення пошкоджених об'єктів", – зазначив голова НАЗК Віктор Павлущик.

НАЗК визначило сферу відновлення як одну з пріоритетних для стратегічного аналізу корупційних ризиків і проведено дослідження "ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф".

"Серед встановлених в дослідженні потенційних корупційних ризиків можливі зловживання під час відбору об’єктів для відновлення, визначення вартості будівництва, штучного завищення вартості будівельних робіт, неналежної перевірки учасників публічних закупівель", – говориться у повідомленні.

На Київщині понад 30 тис. обʼєктів (будинки та соціальна інфраструктура) пошкоджено або зруйновано з початку повномасштабного вторгнення та періоду окупації. Зараз область є флагманом з відбудови: уже відновлено 70%, це понад 24 тис. обʼєктів.





