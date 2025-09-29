В ЄС зросла кількість придбаних нових авто: найпопулярніші моделі серпня

У Європі у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів зросла на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року до 790177 автівок, найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc.

Про це повідомляє Укравтопром.

Кросовер Volkswagen T-Roc завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.

Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

Топ-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:

Volkswagen T-Roc - 14693 од. (+14%); Dacia Sandero - 13834 од. (-11%); Toyota Yaris Cross - 12201 од. (-8%); Volkswagen Tiguan - 12094 од. (+23%); Renault Clio - 12091 од. (-1%); Hyundai Tucson - 11350 од. (+28%); Dacia Duster - 9813 од. (-16%); Toyota Yaris - 9666 од. (-6%); Opel Corsa - 9585 од. (+2%); Volkswagen Golf - 9444 од. (-2%).

Нагадаємо:

У серпні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Євросоюзі збільшилась в річному обчисленні на 5,3%. Негативна динаміка спостерігалась лише в секторі автомобілів з традиційними двигунами.