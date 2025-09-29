Українська правда
В ЄС зросла кількість придбаних нових авто: найпопулярніші моделі серпня

Віктор Волокіта — 29 вересня, 09:00
Getty Images

У Європі у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів зросла на 5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року до 790177 автівок, найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc.

Про це повідомляє Укравтопром.

Кросовер Volkswagen T-Roc завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.

Його найближчі конкуренти - Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.

Топ-10 моделей нових авто у Європі в серпні 2025 року:

  1. Volkswagen T-Roc - 14693 од. (+14%);
  2. Dacia Sandero - 13834 од. (-11%);
  3. Toyota Yaris Cross - 12201 од. (-8%);
  4. Volkswagen Tiguan - 12094 од. (+23%);
  5. Renault Clio - 12091 од. (-1%);
  6. Hyundai Tucson - 11350 од. (+28%);
  7. Dacia Duster - 9813 од. (-16%);
  8. Toyota Yaris - 9666 од. (-6%);
  9. Opel Corsa - 9585 од. (+2%);
  10. Volkswagen Golf - 9444 од. (-2%).

Нагадаємо:

У серпні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Євросоюзі збільшилась в річному обчисленні на 5,3%. Негативна динаміка спостерігалась лише в секторі автомобілів з традиційними двигунами.

