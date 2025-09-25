В Євросоюзі за місяць зріс попит на нові авто: які у лідерах
Getty Images
У серпні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Євросоюзі збільшилась в річному обчисленні на 5,3% - до майже 677,8 тис одиниць.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на АСЕА.
Негативна динаміка спостерігалась лише в секторі автомобілів з традиційними двигунами.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
- Гібриди (HEV) – 229970 од. (+14%);
- Бензинові авто – 178156 од. (-16%);
- Електромобілі (BEV)– 120797 од. (+30%);
- Плагін-гібриди – 70545 од. (+55%);
- Дизельні – 59327 од. (-17%);
- Інші – 18990 од. (+2%).
За підсумками перших 8 місяців 2025 р. ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 0,1% - до 7168848 одиниць.
Нагадаємо:
Згідно зі звітом EY, опублікованим 8 вересня, очікується, що до 2032 року електромобілі становитимуть понад 50% продажів нових легкових автомобілів у Європі.