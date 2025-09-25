Українська правда
В Євросоюзі за місяць зріс попит на нові авто: які у лідерах

Віктор Волокіта — 25 вересня, 14:30
В Євросоюзі за місяць зріс попит на нові авто: які у лідерах
У серпні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в Євросоюзі збільшилась в річному обчисленні на 5,3% - до майже 677,8 тис одиниць. 

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на АСЕА.

Негативна динаміка спостерігалась лише в секторі автомобілів з традиційними двигунами.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

  1. Гібриди (HEV) – 229970 од. (+14%);
  2. Бензинові авто – 178156 од. (-16%);
  3. Електромобілі (BEV)– 120797 од. (+30%);
  4. Плагін-гібриди – 70545 од. (+55%);
  5. Дизельні – 59327 од. (-17%);
  6. Інші – 18990 од. (+2%).

За підсумками перших 8 місяців 2025 р. ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 0,1% - до 7168848 одиниць.

Нагадаємо:

Згідно зі звітом EY, опублікованим 8 вересня, очікується, що до 2032 року електромобілі становитимуть понад 50% продажів нових легкових автомобілів у Європі.

