Найчастіше корпоративні зміни відбуваються у сфері торгівлі – дослідження

Від початку року майже 13,8 тисяч українських компаній змінили юридичну адресу, вісім тисяч — найменування, зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юросіб, і на це звертають увагу банки під час фінмоніторингу.

Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.

Від початку 2026 року майже 30 тисяч українських компаній змінили керівників, понад 27,6 тисяч — склад засновників, майже 13,8 тисяч — юридичну адресу, ще вісім тисяч — найменування.

Аналітики платформи великих даних VKURSI дослідили, які зміни найчастіше відбувалися серед юридичних осіб від початку року.

"Хоча такі корпоративні зміни є звичайною частиною розвитку бізнесу, саме вони дедалі частіше потрапляють у поле зору банків під час фінансового моніторингу", – говориться у повідомленні.

14 липня 2026 року Національний банк України надіслав банкам рекомендації з питань фінансового моніторингу, у яких звернув увагу на ознаки компаній, що можуть використовуватися у схемах із ознаками фіктивності.

Серед індикаторів ризику, які НБУ рекомендує враховувати банкам, — часті зміни керівників, власників, юридичної адреси, найменування та видів діяльності компаній без очевидної економічної доцільності, а також розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарних власників, взаємодія з великою кількістю новостворених контрагентів та інші фактори.

Аналітики платформи великих даних VKURSI проаналізували, наскільки поширеними є саме ті реєстраційні зміни, на які рекомендує звертати увагу НБУ.

Станом на зараз в Україні зареєстровано 1 417 437 компаній. Найчастіше компанії змінювали директорів. Від початку 2026 року керівників змінили 29 807 юридичних осіб. Найбільше таких випадків у:

● Києві та області — 9 960;

● Дніпропетровській області — 2 475;

● Львівській області — 2 183;

● Одеській області — 1 821;

● Харківській області — 1 806.

Аналітики зазначають, що 191 юридична особа змінила основний КВЕД. Найбільше таких компанії у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 37. Далі йдуть підприємства переробної промисловості — 20, а також компанії у сферах сільського, лісового та рибного господарства, інформації та телекомунікацій, операцій з нерухомим майном — по 17.

VKURSI зазначає, що 13 783 компанії змінили юридичну адресу. Найбільше таких змін відбулося у:

● Києві та області — 5 486;

● Дніпропетровській області — 1 006;

● Львівській області — 903;

● Харківській області — 897.

Від початку року зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юридичних осіб.

Найбільше таких випадків припадає на:

● оптову та роздрібну торгівлю — 6 300 компаній;

● операції з нерухомим майном — 3 000;

● переробну промисловість — 2 800.

Також повідомляється, що 8 003 компанії змінили найменування з 2026 року. За кількістю змін лідирують компанії у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 1 670 юридичних осіб.

Далі йдуть компанії, що надають інші види послуг (1 182), заклади освіти (822), підприємства у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (749) та переробної промисловості (493).

В умовах ризик-орієнтованого підходу дедалі більшого значення набуває поєднання корпоративних змін, частота та логіка, адже саме так банки формують цілісну картину ризиків клієнта, говориться у повідомленні.

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