"Чорний список" АМКУ: який бізнес потраляє туди найчастіше

Станом на кінець червня 2026 року у переліку Антимонопольного комітету України перебувають 2 857 компаній із сукупним річним доходом понад 300 мільярдів гривень.

Такі дані публікує сервіс аналізу ринків VKURSI Market BI.

Йдеться про юридичних осіб, щодо яких АМКУ встановив факти антиконкурентних узгоджених дій у процедурах публічних закупівель, зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, а також порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема у сфері ціноутворення.

Сукупний дохід усіх компаній за 2025 рік, що перебувають у цьому переліку, сягнув 302 млрд грн, а їх прибуток становив 6 млрд грн.

Найбільша концентрація таких компаній зосереджена у Києві та області — 902 юридичні особи, що становить майже третину від загальної кількості.

Менша кількість компаній із санкційного переліку зареєстровано у Харківській (227), Львівській (226), Дніпропетровській (217) та Одеській (168) областях.

За видами економічної діяльності найбільше компаній саме в сфері оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів — 956 компаній. Це понад третина всіх юридичних осіб, внесених до переліку.

Другою за кількістю є будівельна галузь, де до списку потрапили 738 компаній. Ще 412 юридичних осіб працюють у сфері переробної промисловості.

До п'ятірки також увійшли компанії, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (133 компанії) та професійну, наукову й технічну діяльність (124 компанії).

"Найбільша кількість торговельних і будівельних компаній зумовлена високою активністю цих секторів на ринку публічних закупівель. Сукупно на дві галузі припадає майже 60% усіх юридичних осіб, внесених до переліку компаній АМКУ", – говориться у публікації.

​​Компанії, щодо яких є рішення АМКУ не можуть брати участь у тендерах (відкритих торгах), проте можуть укладати прямі договори з бюджетними установами поза системою Prozorro (якщо це не суперечить іншим нормам).

Зведений список АМКУ залишається переважно концентрованим у найбільших ділових регіонах країни та серед галузей, які традиційно активно беруть участь у державних закупівлях.

"Найбільшу частку в ньому формують торговельні та будівельні компанії. Підприємства можуть перебувати у процесі оскарження включення до зведеного списку АМКУ, а самі включення можуть стосуватися не тільки порушення конкуретного законождавства, а й необгрунтованого підвищення цін, монопольного становища", – зазначають аналітики.

Нагадаємо:

За перші п'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували понад п'ять тисяч нових бізнесів у сфері індивідуальних послуг, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні нараховується 21 967 підприємців з іноземним громадянством. Від початку повномасштабної на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн. Найбільше серед підприємців громадян Російської Федерації — кожен п'ятий іноземець-ФОП (4 593).