Найбільші торгові центри Києва заробили за пів року 2,8 мільярда гривень

За перше півріччя 2025 року п’ять найбільших столичних торгових центрів Києва згенерували 2,8 млрд доходу.

Про це повідомляє платформа великих даних VKURSI.

Аналітики платформи дослідили фінансові показники виручки та прибутку 5 найбільших за загальною площею київських ТЦ за перше півріччя.

Blockbuster Mall, що працює через ТОВ "Інвестбуд гарант", має площу 450 тис. м². У 2024 році торговий центр отримав дохід 270,2 млн грн, однак завершив рік із збитком у 460 млн грн. За перше півріччя 2025 року дохід склав 146,8 млн грн (54,3% від показника всього 2024-го), а чистий результат — збиток у 15 млн грн.

ТРЦ Respublika Park (300 тис. м², ТОВ "ТРЦ Республіка") у 2024 році задекларував дохід 1,5 млрд грн та прибуток 47,3 млн грн. У першому півріччі 2025-го дохід зріс до 851,5 млн грн (56,8% від річного обсягу 2024 року). Водночас фінансовий результат змінився у гірший бік — зафіксовано збиток у 19,6 млн грн.

Lavina Mall має загальну площу 170 тис м², працює під юридичною особою "ТРЦ Лавина". Дохід у 2024 році сягнув — 1,8 млрд грн, а прибуток — всього 184 тис грн. Виручка в першому півріччі 2025 — 774 млн грн (43% від обсягу за 2024 рік), а прибуток — 44,7 млн грн.

ТРЦ Dream Town (167 тис. м², ТОВ «Віта Верітас») у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн. Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася: дохід склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» — прибуток 2,8 млн грн.

ТРЦ Ocean Plaza (165 тис. м², ТОВ ТОВ "ІС «Либідь") у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком — 1,4 млрд грн. У першому півріччі 2025 року дохід становив 733,8 млн грн (66,7% від рівня попереднього року). Водночас збитки скоротилися, але залишилися суттєвими — 130 млн грн, повідомляє VKURSI.