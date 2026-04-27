Нові легковики в Україні: в яких регіонах їх найчастіше купують

У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що ці регіональні ринки у березні забезпечили 64% продажів нових легковиків.

Згідно з аналітикою, за місяць придбали:

1. у столиці – 2120 нових авто.

2. на Київщині – 584 од.

3. у Дніпропетровській обл. – 427 од.

4. у Львівській обл. – 324 од.

5. в Одеській обл. – 292 од.

Як йдеться дослідженні, бестселером місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей був кросовер TOYOTA RAV-4. Лідером Київщини був седан RENAULT Taliant. В Одеській обл. частіше купували RENAULT Duster.

Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.