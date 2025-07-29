Последствия весенних заморозков: Украина остались без персиков

Из-за значительных потерь от весенних заморозков, полки украинских супермаркетов в этом сезоне заполнены преимущественно импортными косточковыми фруктами

Об этом пишет мониторинговая платформа EastFruit.

При этом Украина теряет не только урожай, но и рыночные возможности, говорится в публикации.

"В этом году украинцы почти не увидят отечественного персика на полках. Более 90% фруктов - импорт", - отметил Дмитрий Остапенко, директор компании Green Technology Ltd, которая выращивает персик и виноград.

По его мнению, ситуация демонстрирует более глубокие структурные проблемы: низкий уровень защиты садов, отсутствие государственной поддержки и недостаточный уровень внедрения современных технологий.

"Иронично, что климатические условия Украины позволяют выращивать высококачественный персик и нектарин, конкурируя с Италией, Испанией или Грецией. Но на практике - импорт побеждает, и не только из-за погодных условий", - говорится в публикации.

Остапенко отмечает, что из-за потери урожая страна недополучает валютные поступления, теряет рабочие места, а внутренний рынок остается зависимым от внешних поставок.

На фоне климатических вызовов и геополитической нестабильности Украине следует срочно формировать системную политику развития садоводства - с ориентацией на внутреннее потребление, экспорт и поддержку производителя, говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что больше всего от весеннего холода в этом году пострадали именно косточковые фрукты и ягоды. Хотя в союзе "Укрсадвинпром" отмечали, что проблема с персиками не столь масштабна, ведь они выращиваются в разных областях. Больше всего пострадали насаждения персиков на Николаевщине: там даже выпадал снег и были затяжные ночные морозы.

Также сообщалось, что цены на арбуз в Украине продолжают стремительно снижаться, но засуха повлияла на качество.

Также ранее сообщалось, что поскольку в Украине постоянно наблюдается высокое потребление овощей, но относительно небольшое их производство, нашей стране приходится импортировать недостаточное количество овощей из-за рубежа.

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