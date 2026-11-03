Під час тривалих тривог у Києві не вистачає водіїв, аби забезпечити попит – Bolt та Uklon

У Києві під час тривог більше запиту на таксі, ніж вільних авто

Попит на послуги таксі у Києві у періоди тривалих повітряних тривог перевищує кількість доступних водіїв, що не дозволяє операторам ринку виконати частину замовлень.

Про це повідомили компанії Uklon та Bolt у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Chief Ride-hailing Officer Uklon Олени Орлової, розв'язанню проблеми дисбалансу заважають негативні фактори, які несуть тривалі повітряні тривоги: безпекові ризики, ускладнений рух містом та затори, збої GPS-навігації.

Це стримує водіїв від виходу на лінію та призводить до зменшення частки виконаних поїздок від загальної кількості створених замовлень на платформі.

"Крім того, з огляду на стрімке зростання цін на пальне та обслуговування авто, вартість поїздки перестає бути привабливою для частини водіїв-партнерів і не компенсує наявні ризики, тоді як пасажири не завжди готові платити більше", – пояснила Орлова.

Для вирішення проблеми некоректної роботи GPS-навігації через дію РЕБ, Uklon та Bolt надали можливість водіям вручну змінювати геопозицію.

Генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик повідомив, що ця функція дозволила повернути частину водіїв у застосунок та скоротити час очікування і кількість невиконаних замовлень.

За словами Орлової, в Uklon також діє можливість самостійно перевіряти й уточнювати точку посадки при створенні замовлення. Вона додала, що компанія досліджує та тестує технологічні рішення, які потенційно могли б покращити ситуацію з навігацією.

В цілому в Uklon додали, що їх дослідження big data фіксує загальне скорочення бізнес-активності населення, зокрема, для притаманного восени активного ділового сезону та навчального року.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури та Міністерство економіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо встановлення обмежень на зростання ціни у Києві під час тривог та інших форс-мажорних обставин.