Наслідки ударів РФ: на Чернігівщині пошкоджено підприємство та АЗС
Унаслідок російських ударів на Чернігівщині були пошкоджені підприємство, транспортна інфраструктура та автозаправка, також ворог биа по обʼєктам енергетики.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"У Новгороді-Сіверському – влучання "гербери" по автозаправці. У селі Новгород-Сіверської громади FPV-дрони атакували приватну будівлю", – розповів він.
У Сновській громаді – влучання по транспортній інфраструктурі. У селі на Сновщині пошкоджена оселя – попередньо, поранений 78-річний чоловік.
На Ніжинщин "Герань" влучила по території одного з підприємств у Крутянській громаді.
За словами Чауса, під ударом опинилися також обʼєкти енергетики.
Через удари безпілотниками по селищу Семенівської громади знищений житловий будинок, загинув 64-річний господар.
У селі Городнянської громади загорілася господарська будівля через удар "герберою".
У самій Семенівці – влучання FPV-дрона по вантажівці на території пилорами. Пізніше – удар "ланцетом" по іншому вантажному автомобілю. Також було влучання FPV-дрона по цивільній автівці.
У селі Корюківської громади загорівся гектар сухої трави. В іншому селі – пошкоджений дах оселі через удар FPV-дроном.
Нагадаємо:
Внаслідок ворожих атак – на ранок є нові знеструмлення у трьох областях країни. Російські загарбники атакували логістичну інфраструктуру та приватну забудову північної частини Житомирської області.
Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей", внаслідок атаки загинуло четверо працівників.