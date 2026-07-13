Наслідки атаки РФ: у Одесі знищені автобуси, частину рейсів скасували

Внаслідок пожежі на території автопарку у Одесі знищено 15 автобусів, двоє працівників отримали поранення: російська атака призвела до зриву міжміських і міжнародних автобусних перевезень.

Про це пише 048.ua.

Як повідомив директор ТДВ "Третій автобусний парк" Владислав Черкесов, після ранкового обстрілу на території ТДВ "Третій автобусний парк" виникла масштабна пожежа.

Вогонь повністю знищив 15 автобусів, серед яких були транспортні засоби, що виконували міжміські та міжнародні рейси. Через це частину рейсів довелося скасувати.

Унаслідок російського удару постраждали двоє водіїв підприємства. Один із них отримав легкі поранення, інший перебуває у важкому стані та був терміново прооперований.

За словами керівника автопарку, підприємство зазнало значних збитків через втрату рухомого складу, що вплинуло на виконання автобусних перевезень.

Ранкова атака на Одеський район спричинила масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

За даними ДСНС, вогонь охопив шість автобусів, ще 11 автобусів і шість легкових автомобілів були пошкоджені вибуховою хвилею та уламками. Також пошкоджено будівлю санаторію.

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