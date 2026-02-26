У січні зросли надходження податку на нерухомість: які регіони найактивніші у сплаті
За січень бюджет отримав понад 1,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 16% більше, ніж у січні минулого року.
Про це інформує Державна податкова служба.
Йдеться, що цьогоріч свій внесок у розвиток громад зробили понад 131 тис. власників нерухомості.
За даними ДПС, найактивнішими у сплаті виявилися жителі столиці та великих областей:
- Київ – 382,1 млн грн;
- Київська область – 166,7 млн грн;
- Львівська область – 165,4 млн грн;
- Дніпропетровська область –164,9 млн грн.
Зазначається, що податок сплачується власниками житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об'єкта перевищує такі норми:
- Квартири: понад 60 кв. м.
- Будинки: понад 120 кв. м.
- Різні типи житлової нерухомості (якщо у власності і квартира, і будинок): понад 180 кв. м.
"Податок нараховується лише на ту площу, що перевищує вищезгадані ліміти. Ставку податку (до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м) встановлюють місцеві органи влади, тому в різних громадах суми можуть відрізнятися", – повідомляє податкова.
