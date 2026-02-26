У січні зросли надходження податку на нерухомість: які регіони найактивніші у сплаті

За січень бюджет отримав понад 1,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 16% більше, ніж у січні минулого року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Йдеться, що цьогоріч свій внесок у розвиток громад зробили понад 131 тис. власників нерухомості.

За даними ДПС, найактивнішими у сплаті виявилися жителі столиці та великих областей:

- Київ – 382,1 млн грн;

- Київська область – 166,7 млн грн;

- Львівська область – 165,4 млн грн;

- Дніпропетровська область­ –164,9 млн грн.

Зазначається, що податок сплачується власниками житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об'єкта перевищує такі норми:

- Квартири: понад 60 кв. м.

- Будинки: понад 120 кв. м.

- Різні типи житлової нерухомості (якщо у власності і квартира, і будинок): понад 180 кв. м.

"Податок нараховується лише на ту площу, що перевищує вищезгадані ліміти. Ставку податку (до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м) встановлюють місцеві органи влади, тому в різних громадах суми можуть відрізнятися", – повідомляє податкова.

Нагадаємо:

У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.