У лютому до держбюджету надійшло більше податків, ніж очікувалося – ДПС

У лютому до загального фонду держбюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, які контролює ДПС.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"93 млрд грн надійшло до загального фонду держбюджету у лютому податків та зборів, які контролює ДПС. Це + 6,1 млрд грн до плану. 107 % – виконання плану", – зазначила вона.

Карнаух наголосила, що за такою, здавалося б, сухою статистикою стоїть величезна робота кожного платника податків та працівників ДПС, а платники податків продемонстрували відповідальність перед країною.

"Попри всі воєнні ризики, постійні атаки росіян, пошкодження енергетичної інфраструктури, деяких виробничих потужностей, відсутність тепла і світла, ми вистояли", – написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільниці ДПС, завдяки такому перевиконанню у лютому вдалося скоротити відставання за січень. Загалом за два місяці цього року виконання загального фонду держбюджету становить 99,4%.

Порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн або 18%.

Податок на доходи фізичних осіб склав 32,2 млрд грн (105,6% виконання плану), податок на прибуток підприємств – 13,9 млрд грн (105,4% виконання плану).

Податок на додану вартість забезпечив 24,3 млрд грн (107,5% виконання плану).

"Стабільно відшкодовуємо ПДВ: у лютому – 16,2 млрд грн", – зазначила Карнаух.

Рентна плата склала 6,0 млрд грн, це 143,9% виконання плану.

Нагадаємо:

У січні до держбюджету надійшло на майже 8% менше податків, ніж планувала Державна податкова служба.

За січень бюджет отримав понад 1,7 млрд грн податку на нерухомість, що на 16% більше, ніж у січні минулого року.