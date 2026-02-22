Греція прагне стати газовими "воротами" Європи після заборони РФ

Греція почала позиціонувати себе як південні "ворота" Європи для імпорту скрапленого природного газу, переважно зі США, на тлі підготовки Євросоюзу до повної заборони постачань російського газу до 2027 року.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Міністр довкілля та енергетики Греції Ставрос Папаставру заявив, що відокремлення від російського викопного палива "не станеться саме по собі", і Афіни роблять ставку на географію, розширення потужностей прийому LNG та модернізацію інфраструктури.

Зокрема, ключовою точкою входу називають термінал Ревіфусса поблизу Афін, який нещодавно розширили й куди вже заходили вантажі зі США.

Вертикальний газовий коридор Греції, що з'єднує країну з Україною Інфографік Financial Times

Як зазначає видання, далі регазифікований газ планують транспортувати на Балкани й у напрямку України через так званий "вертикальний коридор" (система постачання з півдня на північ), а також через існуючі маршрути на кшталт газопроводу TAP та інтерконектора Греція-Болгарія.

Водночас експерти вказують, що комерційна привабливість маршруту стримується високими сукупними тарифами транзиту та регуляторною невизначеністю, хоча довгостроковий інтерес до бронювання потужностей зростає на тлі майбутньої заборони російського газу.

