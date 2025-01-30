Нафта коливається в ціні: ринки очікують ясності щодо мит Трампа

Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки ринки готувалися до погроз президента США Дональда Трампа ввести мита на Мексику і Канаду, двох найбільших постачальників сирої нафти в США, і очікували зустрічі виробників ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 7 центів, або на 0,1%, до 76,51 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту майже не змінились - на 2 центи, або 0,03%, до 72,64 долара. У середу ф'ючерси на нафту в США опустилися до найнижчої ціни в цьому році.

Трамп все ще планує виконати свою обіцянку ввести мита проти Канади і Мексики в суботу, 1 лютого, заявила журналістам прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт.

Номінант Трампа на пост глави Міністерства торгівлі Говард Лутнік заявив в середу, що Канада і Мексика можуть уникнути мит, якщо швидко закриють свої кордони для фентанілу, пообіцявши при цьому уповільнити просування Китаю в області штучного інтелекту.

Що стосується попиту, то минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли на 3,46 млн барелів, що приблизно відповідає прогнозу аналітиків на 3,19 млн барелів, оскільки зимові шторми, що пронеслися країною минулого тижня, вплинули на попит.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Саудівської Аравії та кілька його колег з ОПЕК+ провели переговори після заклику Дональда Трампа знизити ціни на нафту та напередодні зустрічі нафтовидобувних країн ОПЕК+ наступного тижня.