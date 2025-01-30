Нефть колеблется в цене: рынки ожидают ясности по пошлинам Трампа

Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку рынки готовились к угрозам президента США Дональда Трампа ввести пошлины на Мексику и Канаду, двух крупнейших поставщиков сырой нефти в США, и ожидали встречи производителей ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 7 центов, или на 0,1%, до 76,51 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть почти не изменились - на 2 цента, или 0,03%, до 72,64 доллара. В среду фьючерсы на нефть в США опустились до самой низкой цены в этом году.

Трамп все еще планирует выполнить свое обещание ввести пошлины против Канады и Мексики в субботу, 1 февраля, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Номинант Трампа на пост главы Министерства торговли Говард Лутник заявил в среду, что Канада и Мексика могут избежать пошлин, если быстро закроют свои границы для фентанила, пообещав при этом замедлить продвижение Китая в области искусственного интеллекта.

Что касается спроса, то на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей, что примерно соответствует прогнозу аналитиков на 3,19 млн баррелей, поскольку зимние штормы, пронесшиеся по стране на прошлой неделе, повлияли на спрос.

Напомним:

Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег из ОПЕК+ провели переговоры после призыва Дональда Трампа снизить цены на нефть и в преддверии встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+ на следующей неделе.