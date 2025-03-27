Нафта дорожчає на тлі скорочення пропозиції: ринок стежить за митами Трампа

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо скорочення постачання після митних[ погроз США щодо покупців венесуельської нафти та санкцій проти імпортерів іранської нафти.

Про це пише Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 7 центів до 73,86 дол за барель, WTI – на 10 центів до 69,75 дол.

"Ми вважаємо, що політика Трампа щодо Ірану та Венесуели є найбільшим ризиком для зростання цін на нафту", – зазначив Сувро Саркар із DBS Bank.

Індійська Reliance Industries, оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, зупинить імпорт венесуельської нафти після оголошення мит.

Водночас трейдери зважують наслідки 25% мита на імпортні авто в США. На думку аналітика IG Тоні Сікамора, це може сповільнити перехід на економніші моделі, що підтримуватиме попит на нафту.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні.