Нафта дорожчає на тлі скорочення пропозиції: ринок стежить за митами Трампа
Ціни на нафту зросли через побоювання щодо скорочення постачання після митних[ погроз США щодо покупців венесуельської нафти та санкцій проти імпортерів іранської нафти.
Про це пише Reuters.
Нафта марки Brent подорожчала на 7 центів до 73,86 дол за барель, WTI – на 10 центів до 69,75 дол.
"Ми вважаємо, що політика Трампа щодо Ірану та Венесуели є найбільшим ризиком для зростання цін на нафту", – зазначив Сувро Саркар із DBS Bank.
Індійська Reliance Industries, оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, зупинить імпорт венесуельської нафти після оголошення мит.
Водночас трейдери зважують наслідки 25% мита на імпортні авто в США. На думку аналітика IG Тоні Сікамора, це може сповільнити перехід на економніші моделі, що підтримуватиме попит на нафту.
Нагадаємо:
Ціни на нафту зростають на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні.