Торік надходження турзбору зросли на третину: які регіони лідирують за сплатою

За підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн більше (31,5%), ніж за 2024 рік.

Про це йдеться на сайті Державної податкової служби.

За даними ДПС, лідери зі сплати податку:

- м. Київ – 70,6 млн грн,

- Львівська область – 63,1 млн грн,

- Івано-Франківська область – 46,2 млн грн,

- Закарпатська область – 31,9 млн грн.

У 2025 році туристичний збiр, сплачений юридичними особами, склав майже 200 млн грн (+34,7% до 2024 року). Фізичні особи сплатили 159 млн грн (+27,6%), інформує податкова.

Нагадаємо:

За січень-листопад надходження туристичного збору зросли на 35,4% порівняно з відповідним періодом торік. Загалом до місцевих бюджетів перераховано 338,4 млн гривень.