В Україні зросли надходження до місцевих бюджетів: які регіони у лідерах

В Україні у січні-вересні 2025 року підприємці сплатили майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Це на 11,4% більше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомила Державна податкова служба.

"За 9 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 11,4%, або +5,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Найбільші суми єдиного податку сплачено до бюджетів у Києві - 11,8 млрд грн, на Дніпропетровщині - майже 5 млрд грн, на Львівщині - 4,6 млрд грн та Київщині – 4,1 млрд грн.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня 2025 року місцеві бюджети отримали 33,8 млрд грн плати за землю. Це на 15,3 %, або на 4,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді надходження становили 29,3 млрд гривень.