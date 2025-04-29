Україна готується приєднатися до єдиної зони європлатежів: у Мінфіні назвали переваги

Приєднання України до системи банківських європлатежів (SEPA) дозволить громадянам України та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами-учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

У повідомленні йдеться, що схвалений урядом пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до SEPA (Single Euro Payments Area) має на меті приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права Євросоюзу.

В Україні передбачається створити Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб за адміністрування ДПС, до якого будуть вносити відомості: про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо; про власників таких рахунків; про установи, де відкриті рахунки.

Після приєднання до SEPA українці й бізнес зможуть швидко з низькою комісією або без неї здійснювати платежі в євро: онлайн-банкінг — 0-1 євро; у відділенні — 3-5 євро; отримати гроші — 0 євро.

Терміни здійснення переказів: звичайний — до 1 дня; миттєвий — до 10 секунд.

Нагадаємо:

У 2024 році Україна ініціювала процес приєднання до єдиної зони платежів в євро (SEPA).