Нацбанк пояснив, чому інфляція випередила його прогноз

Інфляція у травні зростала з випередженням прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2025 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

За даними Державної служби статистики України, у травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.

"Відхилення від прогнозної траєкторії зумовлювалося насамперед стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства", – повідомляє НБУ.

"Фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж очікувалося, однак залишався доволі стійким на тлі жвавого споживчого попиту та високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці", – говориться у повідомленні.

Ціни на сирі продукти у травні стрімко зростали: суттєво пришвидшилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць, молока на тлі активного експорту, високих зовнішніх цін, підвищення собівартості виробництва та зниження поголів’я свиней та ВРХ.

Темпи зростання вартості яблук, кісточкових, ягід та окремих тепличних овочів значно підвищилися внаслідок затримки надходження врожаю та зниження врожайності через похолодання та заморозки. Швидше дорожчали риба, крупи, борошно та соняшникова олія.

"Подорожчання оброблених продовольчих товарів у травні пришвидшилося до 18,0%. Темпи зростання цін на хліб, м'ясопродукти, деяку молочну продукцію (зокрема сири, сметану, вершки) та безалкогольні напої підвищилися під впливом здорожчання продовольчої сировини та подальшого збільшення витрат підприємств на оплату праці", – пояснює НБУ.

Темпи зростання вартості непродовольчих товарів не змінилися (3,8% р/р), залишаючись помірними з огляду на збереження стійкої ситуації на валютному ринку.

Інфляція послуг залишилася на незмінно високому рівні (14,6% р/р), відображаючи подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит. Та порівняно з квітнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, послуг з особистого догляду, амбулаторних послуг. Натомість уповільнилося зростання цін на транспортні, страхові та фінансові послуги, а також послуги з відпочинку та культури.

Швидше підвищення вартості окремої підакцизної продукції НБУ пояснює подальшим зростанням виробничих витрат, податковими змінами для виробників та імпортерів тютюнової продукції, а також посиленням заходів боротьби з тіньовою пропозицією. Темпи зростання вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів і обладнання пригальмували на тлі певного зміцнення гривні до долара США.

А ри зростання цін на пальне у травні очікувано сповільнилося порівняно з квітнем з огляду на здешевлення імпорту, надлишок дизпалива та автогазу на внутрішньому ринку і конкуренцію між мережами АЗС у бензиновому сегменті, зазначає НБУ.

"Інфляція навесні очікувано зростала, однак, за оцінками НБУ, у травні вже сягнула цьогорічного максимуму. Надалі очікується її сповільнення за широким спектром товарів і послуг", – запевняє НБУ.

Цьому, зокрема, має посприяти розширення пропозиції продовольства на тлі надходження нових урожаїв. Крім того, сповільненню інфляції сприятимуть ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики НБУ.

"Значний статистичний ефект матиме й торішня висока база порівняння адміністративно-регульованих цін, зокрема через одноразове підвищення тарифів на електроенергію в червні 2024 року", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні. У травні 2024 року зростання цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками травня цього року зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Також раніше повідомлялося, що за підсумками квітня річна інфляція становила 15,1%, в березні вона була на рівні 14,6%. Інфляція на споживчому ринку у квітні порівняно із березнем становила 0,7%, з початку року – 4,3%.

Раніше у квітні Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2025 році – з 8,4% до 8,7%.

Відповідно до прогнозу НБУ, влітку зростання цін у річному вимірі почне сповільнюватися на більшість товарів і послуг.

Але очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з третього кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі, прогнозував банк.