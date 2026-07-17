"Енергоатом" прокоментував загибель окупаційного "головного інженера" ЗАЕС
Загиблий представник створеної Росією окупаційної адміністрації Запорізької АЕС не був легітимним головним інженером станції.
Про це повідомила пресслужба "Енергоатома" після поширення інформації про його загибель.
У компанії заявили, що єдиним законним головним інженером ЗАЕС залишається Денис Мартиненко, а єдиним легітимним оператором станції — "Енергоатом". Усі призначення російської окупаційної влади там не мають юридичної сили.
За даними компанії, у лютому 2024 року окупанти усунули від роботи останніх українських ліцензованих фахівців, які відмовилися укладати контракти з "Росатомом", та заблокували їм доступ до станції.
До окупації на ЗАЕС працювали близько 11 тисяч українських атомників. В "Енергоатомі" стверджують, що Росія замінювала їх працівниками без належного досвіду й кваліфікації, що створює додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.
Працівники ЗАЕС, які виїхали на підконтрольну Україні територію, продовжують працювати в підрозділах "Енергоатома" та мають повернутися на станцію після її деокупації.
Нагадаємо:
15 липня генеральний директор "Росатома" Олександр Ліхачов заявив, що внаслідок удару БпЛА загинув призначений окупантами на посаду головного інженера Запорізької АЕС Олександр Яковлєв.