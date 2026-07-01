Росіяни знищують урожай України: фермери розповіли про тактику ворога

Російські війська цілеспрямовано знищують урожай на Херсонщині: дрони скидають запалювальні боєприпаси з усіх боків поля, щоб вогонь максимально знищив зерно.

Про це повідомляє голова Асоціації фермерів Херсонщини Віктор Гордієнко.

"Вони залітають з усіх сторін і скидають запалювальні боєприпаси, навмисно підпалюючи поля. Саме так вони зробили й з моїми полями. З різних боків скидали запалювальні заряди, щоб вогонь охопив якомога більшу площу.

Російські військові влаштували терор Бериславщини, Тягинської ОТГ, кажуть фермери.

Через постійну загрозу повторних ударів та мінування рятувальники ДСНС не можуть швидко дістатися до вогнищ, вогонь швидко поширюється за лічені хвилини знищуючи річку працю.

Ризикуючи власним життям, голіруч, підручними засобами намагаються приборкати це полум'я, у той час, як над їхніми головами кружляють ворожі FPV-дрони. Вони б'ють дронами по людях і техніці, щоб не дати згасити пожежу.

"Цієї ночі вони ледь не вбили й мого механізатора. Після всього, що йому довелося пережити, у людини просто не витримали нерви. Прямо зараз він виїжджає із села, бо більше не може жити й працювати під постійною загрозою смерті", – розповів Гордієнко.

Фермерське господарство самого Гордієнка втратило близько 1700 гектарів полів, засіяних пшеницею. Загалом на Херсонщині, за попередніми оцінками, вже згоріло близько двох тисяч гектарів посівів.

Росіяни свідомо випалюють поля й лісосмуги, щоб українським військовим не було де сховатися, а фермери залишилися без прибутку.

"Їхня мета одна – випалити все. Знищити хліб, знищити врожай, перетворити родючу українську землю на згарище. Це цілеспрямований терор проти українських фермерів, наших людей і нашої землі", – написав Гордієнко.

Зазначимо, що Віктор Гордієнко – син фермера із Херсонщини Олександра Гордієнка, який посмертно отримав звання Герой України. Олександр Гордієнко був відомий тим, що власноруч з рушницею захищав від безпілотників свої поля і техніку.

Вранці 5 вересня 2025 року внаслідок російської атаки Гордієнко загинув: дрон влучив в автівку, у якій чоловік працював у полі.

Минулого року "фермер з рушницею" увійшов до щорічного списоку лідерів України – УП 100.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що хоча на Херсонщині пріоритетними залишаються пшениця, ріпак, соняшник, горох та ячмінь, але дедалі більше аграріїв переходять на вирощування овочів, які менш вразливі до пожеж.