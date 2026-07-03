Росіяни поцілили у будівлю ДПС на Донеччині

На Донеччині під ворожий обстріл потрапив Олександрівський центр обслуговування платників Краматорської Державної податкової служби: у будівлі пошкоджені технічні приміщення та вибиті вікна.

Про це повідомила Державна податкова служба України.

"Найголовніше – наші колеги та відвідувачі не постраждали. І це найбільша цінність", – зазначила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, наразі йдуть роботи з ліквідації наслідків атаки. Попри це центр обслуговування не припинить роботу. Податківці Донеччини продовжать надавати необхідні послуги відвідувачам у пристосованих приміщеннях.

Вона зазначила, що ЦОПи працюють за принципом екстериторіальності, тож громадяни можуть звернутися до будь-якого іншого зручного відділення.

Нагадаємо:

У ніч на 3 липня російські загарбники чотири рази атакували автозаправні станції на Сумщині, 2 липня – атакував АЗС на Чернігівщині.

У Сумській області внаслідок атаки російських дронів вночі 3 липня у Роменській громаді загинули дві жінки, поранений чоловік.

Одна людина загинула та ще троє дістали поранення внаслідок російського удару по автозаправній станції у Криворізькому районі вранці 3 липня.