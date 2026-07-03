Україна визначила Виплатну агенцію, яка адмініструватиме держпідтримку аграріїв

Україна офіційно визначила Виплатну агенцію, яка в майбутньому адмініструватиме державну підтримку сільського господарства за правилами Спільної аграрної політики Європейського Союзу.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господаства.

"З 1 липня 2026 року набуло чинності рішення Кабінету Міністрів України про призначення Виплатної агенції – ключового елементу системи адміністрування програм державної підтримки відповідно до стандартів Європейського Союзу", – говориться у повідомленні.

Відповідно до розпорядження Кабміну, функції агенції покладено на Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа.

Мінекономіки затвердило нову редакцію статуту Укрдержфонду, якою розширені його повноваження. Крім того, фонд визначений виконавцем функцій Виплатної агенції.

Наразі Мінекономіки завершує підготовку нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску діяльності агенції відповідно до вимог Європейського Союзу.

Вона визначатиме механізми адміністрування програм підтримки, фінансового контролю, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, інформаційної безпеки, запобігання шахрайству та взаємодії з іншими державними органами.

Ухвалення цих документів стане одним із ключових етапів підготовки Виплатної агенції до акредитації Європейською Комісією, наголошують у міністерстві.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає створення Виплатної агенції, що контролюватиме програми підтримки в аграрному секторі.

У жовтні Верховна Рада проголосувала за створення Виплатної агенції фермерам, що було вимогою ЄС та кроком до інтеграції України у спільну аграрну політику обʼєднання.