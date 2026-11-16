Через російські атаки 16 листопада без світла залишилася майже половина Дніпра, а міський голова Борис Філатов назвав це шостим блекаутом за останні два тижні.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами мера, росіяни протягом дня атакують різні райони міста. Енергетики та комунальники працюють над відновленням електропостачання.

У місті пошкоджені 10 багатоповерхівок, підприємства, приватні автомобілі, тепловоз, залізнична цистерна та сільськогосподарська техніка.

Філатов також підтвердив черговий удар по заводу "Олейна", який належить американській корпорації Bunge. За його словами, цього разу витоку олії не сталося.

Пошкоджені контактні мережі електротранспорту, зокрема на Запорізькому шосе, комунальники вже відновили. На інших локаціях ліквідація наслідків триває.

Унаслідок атак загинули двоє людей: 32-річна жінка та 54-річний чоловік.

У міських лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. За словами Філатова, у більшості серйозні опіки та уламкові поранення голови, обличчя й кінцівок.

Нагадаємо:

16 листопада Міненерго повідомило, що за тиждень росіяни 116 разів атакували українську енергетику.

16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.