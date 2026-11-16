На Харківщині росіяни пошкодили виробництво вікон: власники відбудують завод

На Харківщині внаслідок атаки ворожих шахедів зазнав пошкоджень завод компанії "Екіпаж", але виробник вікон вирішив відновити його.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Внаслідок суботньої атаки ворожих шахедів зазнало пошкоджень одне з виробництв вікон у місті Златопіль Харківської області.

Це один із найбільших виробників металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей в Україні, зазначає агентство.

"Пошкодження дуже серйозні, але головне – ніхто з наших людей не постраждав", – повідомив співвласник компанії Сергій Теплицький у Facebook.

"Ми вже ухвалили наступне рішення – відновлюємо завод тут, у місті Златополь. У найкоротшому терміні – два, максимум три місяці", – запевнив він.

Усі замовлення, які планувалися на постраждалому заводі, перенесено на інші майданчики компанії.

ПП "Екіпаж" засновано у 2000 році, статутний капітал – 101 млн 251 тис 145 грн. Кінцеві бенефіціари – Сергій та Михайло Теплицькі. За даними медіа, з 2006 по 2015 роки батько чинного гендиректора компанії Сергій Леонідович Теплицький займав посаду первомайського міського голови.

Компанії належать три заводи: у Златополі Харківськлї області, Хмельницькому і Броварах, а також окреме підприємство з виготовлення склопакетів. Загальна площа виробничих потужностей складає 72 тис. кв. м.

Основною продукцією є металопластикові вікна та двері, суцільноскляні (загартоване скло, триплекс для зонування інтер'єру та великих фасадних склінь) та алюмінієві конструкції. Компанія здатна виготовляти до 4 тис. конструкцій в день.

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16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.