Податкова оштрафувала продавців електроніки та техніки на 228 мільйонів

З початку року податкова провела понад 2 тисячі перевірок роздрібної торгівлі технікою та електронікою. На порушників вже накладено понад 228 млн грн штрафів.

Про це повідомляє голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Перевіряємо як великі мережі, так і онлайн-майданчики. Основні порушення — продаж товарів без фіскалізації чеків, обліку залишків товарів та документів, які підтверджують походження товару, використання спеціального програмного забезпечення, яке формує підроблені чеки", – пише він в Telegram.

Під час більшості фактичних перевірок здійснювали хронометраж господарських операцій. При цьому виторги на торгових об’єктах зростали в рази, зазначив Кравченко.

За його словами, в одній невеликій відомій мережі електроніки розкрили схему з ухилення від сплати податків.

"Торік для ведення діяльності мережу подрібнили на ФОП. Податківці виявили 25 суб’єктів господарювання-платників єдиного податку 2 групи. У 2024 році вже проводили 35 фактичних перевірок, наклали понад 300 тис. грн штрафів", – повідомив очільник ДПС.

За результатами досліджень матеріали передано до БЕБ. Відповідно до наявних даних, за зазначеними фактами БЕБ розпочато кримінальне провадження.

За оперативною інформацією, у 2025 році ця мережа, придбана власниками більшої мережі магазинів електроніки, яку нещодавно також викрили на ухиленні від сплати податків. З травня 2025 року господарські об’єкти перереєстровуються на юридичну особу.

За словами Кравченка, на сьогодні триває 14 фактичних перевірок. Вже фіксуються продаж товарів без чеків, обліку та документів. Мережа буде оштрафована.

Крім того, у Києві виявили підприємця, який також продає електроніку без РРО/ПРРО у магазині техніки та через Інтернет-магазин, також, без належного обліку товару.

На Рівненщині – в одному з магазинів відомої мережі магазинів техніки також зафіксований продаж побутової техніки без належного обліку товару.

Нагадаємо:

За чотири місяці 2025 року податкова провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За їх результатами нарахували штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.