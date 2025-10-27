ГБО продовжує втрачати популярність: на які авто його встановлюють найчастіше

Від весни ринок інсталяцій газобалонного обладнання в Україні демонструє низькі, але стабільні темпи, тримаючись на рівні 1000–1200 установок щомісяця.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Експерти вважають, що ключовим фактором, що підтримує цей попит, є цінова перевага газу над бензином: з початку року, коли ціна на зріджену газову суміш поступово знижувалася (з 37 грн/л до 34 грн/л), бензин, навпаки, дорожчав (з 56 грн/л до 58,6 грн/л).

Стримують (або й призводять до поступового зменшення обсягів) наступні чинники: зменшення парку автомобілів, на які доцільно встановлювати ГБО (котрі мають "атмосферні" мотори без прямого впорскування та турбонагнітачів), ціна обов'язкової сертифікації ТЗ після переобладнання, а також збільшення доступності електромобілів, зазначають аналітики.

За їхніми даними, у топі марок авто, на які встановлюють ГБО, — Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan та Ford.

Серед моделей найчастіше переобладнуються великі кросовери та сімейні авто, які прибувають із Північної Америки з об'ємними атмосферними двигунами. Цей сегмент представлений: Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry та Dodge Journey.

Поряд із ними у топі утримуються й універсальні бестселери: Skoda Octavia, Hyundai Tucson та Toyota RAV4.

Таким чином, ринок ГБО зараз рухають переважно великі автомобілі, завезені з-за кордону, де економія на пальному дає максимальний ефект, підкреслюють експерти.

Нагадаємо:

Впродовж серпня газобалонне обладнання офіційно з’явилося на 1161 легковому автомобілі. Це на 9,6% менше, ніж було у липні, та на 47,2% менше, ніж було у серпні 2024 р.