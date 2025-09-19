ГБО втрачає популярність: на які авто його найчастіше встановлюють

Впродовж серпня газобалонне обладнання офіційно з’явилося на 1161 легковому автомобілі. Це на 9,6% менше, ніж було у липні, та на 47,2% менше, ніж було у серпні 2024 р.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Також у верхній частині списку Jeep та Hyundai. Цього разу ВАЗ ще вдалося утриматися в десятці, а от ЗАЗ/Daewoo, який на пару зі згаданою маркою колись очолював цей рейтинг, уже за межами даного списку.

За даними дослідження, серед окремих моделей першу позицію поділили Skoda Octavia та Nissan Rogue, з однаковим результатом по 37 інсталяцій. Подібна картина і з наступними учасниками — Jeep Cherokee та Hyundai Tucson, за цим же принципом у них спільне друге місце (по 34). Третій — Mitsubishi Outlander.

Загалом популярність переобладнання авто для роботи на двох типах пального (заводський бензин та додаткове газобалонне обладнання для пропан-бутанової суміші) в Україні насамперед визначається ціною "автогазу" на АЗС, а також обсягами новоприбулих авто зі США, частина з яких ще має "атмосферні" мотори.

Далі ж, у зв’язку з впевненим зростанням популярності електромобілів, навряд чи слід сподіватися на збільшення темпів інсталяцій ГБО у майбутньому, зазначають аналітики.

Нагадаємо:

Впродовж липня ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж у червні, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було у липні 2024 року.