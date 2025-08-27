Українці все рідше встановлюють ГБО на легкові авто: на які моделі найчастіше

Впродовж липня ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж у червні, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було у липні 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Також у верхній частині списку Jepp, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані "атмосферними" двигунами.

Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку, зазначають аналітики.

За підрахунками фахівців, середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на газовій суміші:

Jeep — 7 (років, середній вік)

Toyota — 12

Nissan — 12

Ford — 12

Mitsubishi — 14

Hyundai — 14

Renault — 16

Volkswagen — 17

Skoda — 18

ВАЗ — 25

Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue, йдеться в дослідженні. Далі йдуть Skoda Octavia та Mitsubishi Outlander.



