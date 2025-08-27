Українська правда
Українці все рідше встановлюють ГБО на легкові авто: на які моделі найчастіше

Альона Кириченко — 27 серпня, 11:20
Впродовж липня ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на 1229 легкових автомобілях. Це на 16,8% більше, ніж у червні, але суттєво менше, на 41,8%, ніж було у липні 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, серед марок, на яких найчастіше з’являлося газобалонне обладнання, номер один у списку Toyota. Також у верхній частині списку Jepp, Hyundai, Nissan — переважно версії, що прибувають зі США, і теж обладнані "атмосферними" двигунами.

Зате ВАЗ, який колись разом з продукцією ЗАЗ/Daewoo очолював цей рейтинг, скоро покине першу десятку, зазначають аналітики.

За підрахунками фахівців, середній вік окремих марок, які переобладнували для роботи на газовій суміші:

  • Jeep — 7 (років, середній вік)
  • Toyota — 12
  • Nissan — 12
  • Ford — 12
  • Mitsubishi — 14
  • Hyundai — 14
  • Renault — 16
  • Volkswagen — 17
  • Skoda — 18
  • ВАЗ — 25

Серед окремих моделей першість отримав Nissan Rogue, йдеться в дослідженні. Далі йдуть Skoda Octavia та Mitsubishi Outlander. 


