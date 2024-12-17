На українських заводах збиратимуть японські пікапи

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).

Про це повідомляє перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Спільно з українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD)", – зазначила Свириденко.

Вона додала, що на цей час в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

"Україна має багаторічну виробничу й інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями", – наголосила Свириденко.

За її словами, нині для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції з фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.

"Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку", – резюмувала міністерка.

Нагадаємо:

Міністерство економіки зареєструвало представництво офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні.