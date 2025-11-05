На спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ за жовтень надійшло понад 34,3 мільярдів

За жовтень на спецрахунок для потреб оборони надійшло понад 34,3 млрд грн, а всього, з початку повномасштабного вторгнення – 120,6 млрд грн.

Про це повідомив Національний банк України.

Кошти на спецрахунок надсилали громадяни, підприємства України та міжнародна спільнота багатьох країн світу.

В іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 99 млрд грн в еквіваленті.

З початку повномасштабного вторгнення НБУ перерахував зі спецрахунку понад 86,8 млрд грн, у жовтні 2025 року – майже 4,6 млрд грн. Зокрема:

Національній гвардії України – понад 1 649 млн грн;

Національній поліції України – 1 650 млн грн;

Міністерству оборони України – понад 39 069 млн грн

Державноій прикордонній службі України – 999,5 млн грн;

Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України – понад 8 181 млн грн;

Державній службі України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;

Раді національної безпеки і оборони України – майже 100,9 млн грн;

Державній спеціальній службі транспорту – понад 233 млн грн;

Службі безпеки України – понад 784,1 млн грн;

військовим частинам – понад 286,9 млн грн;

Головному управлінню розвідки України – понад 1 491 млн грн ;

Агенції оборонних закупівель – понад 31 500 млн грн;

на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 643,7 млн грн.

Нагадаємо:

Нацбанк очікує, що обсяги міжнародної допомоги будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України.