Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ за жовтень надійшло понад 34,3 мільярдів

Валерія Апанащенко — 5 листопада, 11:50
На спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ за жовтень надійшло понад 34,3 мільярдів
Getty Images

За жовтень на спецрахунок для потреб оборони надійшло понад 34,3 млрд грн, а всього, з початку повномасштабного вторгнення – 120,6 млрд грн.

Про це повідомив Національний банк України.

Кошти на спецрахунок надсилали громадяни, підприємства України та міжнародна спільнота багатьох країн світу.

В іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 99 млрд грн в еквіваленті.

З початку повномасштабного вторгнення НБУ перерахував зі спецрахунку понад 86,8 млрд грн, у жовтні 2025 року – майже 4,6 млрд грн. Зокрема:

  • Національній гвардії України – понад 1 649 млн грн;
  • Національній поліції України – 1 650 млн грн;
  • Міністерству оборони України – понад 39 069 млн грн
  • Державноій прикордонній службі України – 999,5 млн грн;
  • Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України – понад 8 181 млн грн;
  • Державній службі України з надзвичайних ситуацій – понад 156,2 млн грн;
  • Раді національної безпеки і оборони України – майже 100,9 млн грн;
  • Державній спеціальній службі транспорту – понад 233 млн грн;
  • Службі безпеки України – понад 784,1 млн грн;
  • військовим частинам – понад 286,9 млн грн;
  • Головному управлінню розвідки України – понад 1 491 млн грн ;
  • Агенції оборонних закупівель – понад 31 500 млн грн;
  • на потреби оборонної роботи обласних військових адміністрацій – понад 643,7 млн грн.

Нагадаємо:

Нацбанк очікує, що обсяги міжнародної допомоги будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України.

НБУ фінанси

фінанси

На спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ за жовтень надійшло понад 34,3 мільярдів
Програма "УЗ-3000" не потребує додаткового фінансування – "Укрзалізниця"
Аудитори не задоволені розподілом коштів на ліквідацію наслідків збройної агресії

Останні новини