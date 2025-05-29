Компанії не забронювали газові потужності на першому спільному аукціоні нового маршруту

Аукціон з бронювання місячних потужностей на червень для транспортування газу з Греції до України за новим спільним продуктом Операторів ГТС України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції завершився з нульовим результатом – потужності на червень не було заброньовано.

Про це свідчать дані платформи бронювання потужностей, передає ExPro.

Новий маршрут постачання газу до України було схвалено напередодні.

Маршрут передбачав спільне бронювання потужностей у точках входу/виходу, починаючи з грецького LNG терміналу Revithoussa та завершуючи точкою входу в українську ГТС "Гребеники" на кордоні з Молдовою. Запропонована потужність становила майже 3 млн куб м на добу.

За інформацією "Оператора ГТС України", орієнтовний тариф за новим продуктом транспортування складав €7,8/MWh, що на 20% менше від чинних тарифів – €9,77/MWh.

Новий тариф включає 25% знижку для місячного тарифу Греції, Болгарії, Румунії та Молдови, а також 46% знижку для України.

У попередні дні медіа повідомляли, що НАК "Нафтогаз України" вже з червня розпочне імпорт американського LNG за новим маршрутом транспортування газу до України. Водночас потужності не було заброньовано.

"Враховуючи короткі терміни, а також відсутність бронювання потужностей на першому аукціоні спільного продукту, очікується, що у наступні дні може відбутися ще один аукціон на червень або на окремий неповний період червня", - пише видання.

Надалі проведення аукціонів з бронювання потужностей продукту на наступний календарний місяць планується у четвертий понеділок кожного місяця.

Нагадаємо:

Україна отримає додатковий доступ до імпортного газу завдяки запуску нового маршруту через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну. Газ постачатиметься з LNG-термінала Ревітуса, що біля Афін, і надходитиме через Трансбалканський коридор.