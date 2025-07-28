На август забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута

По результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 года забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Ранее благодаря усилиям Минэнерго, появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту - через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову", - говорится в сообщении.

"Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа", - сообщает министерство.

"Маршрут через Трансбалканский коридор расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и позволяет закупать газ в новых странах-экспортерах. Это также создает дополнительные возможности для использования наших ПХГ европейскими трейдерами", - отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Трансбалканское направление стало доступным для бронирования с июня этого года и уже демонстрирует рост спроса со стороны рынка. В конце 2024 года установлена гарантированная мощность на уровне 7 млн куб. м в сутки. Сейчас стороны работают над увеличением гарантированной мощности до 11,5 млн куб. м в сутки уже в 2025 году, добавляют в Минэнерго.

Напомним:

Ранее председатель правления группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий сообщил, что Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.

Это стало возможным благодаря заключению соглашения с компанией SOCAR Energy Ukraine. Первые поставки осуществляются тестовым маршрутом через Болгарию и Румынию до украинской границы.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила транспортировку газа в Украину через Трансбалканский коридор.