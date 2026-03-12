На пункті пропуску "Краківець – Корчова" можливі затримки через ремонт дороги

Держприкордонслужба попереджає про можливі затримки при перетині кордону з Польщею на пункті пропуску "Краківець – Корчова".

Про це Держприкордонслужба інформує у Телеграм.

До уваги громадян, які планують перетин кордону через пункт пропуску "Краківець – Корчова"

За інформацією польської сторони, від сьогодні та впродовж тижня у пункті пропуску "Корчова" (Республіка Польща) триватимуть ремонтні роботи на смузі руху, призначеній для оформлення легкових автомобілів на напрямку в'їзду до Польщі (виїзду з України).

У зв'язку з цим легкові транспортні засоби тимчасово перенаправлятимуться на інші смуги руху.

"Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування поїздки та стежити за оновленнями щодо ситуації на кордоні на наших ресурсах", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше у всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща.