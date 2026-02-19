Українська правда
На кордоні з Румунією обмежили рух для вантажівок та автобусів через негоду

Альона Кириченко — 19 лютого, 13:50
Через ускладнення погодних умов та значними опадами тимчасово призупинено оформлення вантажних автомобілів і транспортних засобів для пасажирських перевезень у пункті пропуску "Ісакча" (суміжний з українським пунктом пропуску "Орлівка").

Про це повідомляє Держприкордонслужба з посиланням на інформацію від прикордонної поліції Румунії.

Зазначається, що рух дозволено лише для легкових автомобілів.

Нагадаємо:

18 лютого з 5 ранку у зв'язку з погіршенням погоди (крижаний дощ, сніг, сильні пориви вітру, ожеледиця) ввели тимчасове обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту на всій протяжності автодороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест).

Кордон Румунія

Румунія

