У всіх польських КПП на кордоні з Україною стався технічний збій у роботі бази даних

У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано", – інформують прикордонники.

Вони також повідомляють, що потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі.

Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.

Об 11:22 стало відомо, що роботу відновлено.

Нагадаємо:

Зранку 18 січня у пунктах пропуску "Медика" та "Хребенне" на українсько-польському кордоні було тимчасово призупинено роботу бази даних, яка використовується для оформлення вантажних транспортних засобів із вантажем, що прямують на виїзд з України.