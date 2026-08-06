Російські атаки спричинили знеструмлення споживачів у п’яти областях

Внаслідок російських артилерійських обстрілів і дронових ударів на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Сумській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – запевняють у компанії.

Відключення світла для населення не прогнозуються. Водночас енергетики наголошують, що через аномальну спеку є гостра потреба в ощадливому енергоспоживанні у період з 10:00 до 23:00.

Енергомісткі процеси (прання, нагрів бойлера, користування посудомийною машинкою тощо) рекомендують перенести на нічні години, аби не спричинити перевантаження енергосистеми.

Споживання електроенергії також зросло через спеку – станом на 09:30 воно було на 1,4% вищим, ніж в той самий час у четвер.

Нагадаємо:

Українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу через аномальну спеку.