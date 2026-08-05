Удари РФ знеструмили чотири райони Дніпропетровщини

Унаслідок російських обстрілів енергетичних об'єктів 5 серпня без електроенергії залишилися 126 тис. родин у Дніпропетровській області.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

Знеструмлення охопили Нікополь, Марганець, Покров і сусідні населені пункти.

Енергетики розпочали відновлення електропостачання, щойно дозволила безпекова ситуація. У компанії зазначили, що пошкодження значні, тому ремонт потребуватиме часу.

Нагадаємо:

Станом на ранок 5 серпня частина споживачів у шести областях України залишалася без електропостачання через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів.