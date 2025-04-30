На Поштовій площі в Києві відбувається незаконне захоплення ділянки – активістка

В Києві на Поштовій площі відбувається незаконне захоплення ділянки.

Про це повідомила ЕП волонтерка Музею однієї нації на Поштовій площі Ольга Рутковська.

"Сьогодні люди, які представились представниками Київського науково-методичного центру, прийшли з муніципальною охороною та викликали поліцію для того, щоб перебрати на себе ключі та доступ до пам’ятки "Поштова станція". Вона була в них на балансі в 90-тих роках. Від початку повномасштабного вторгнення з їхнього боку не відбувалось жодних дій щодо захисту та збереження цієї пам’ятки", – розповіла вона.

За її словами, 9 березня 2022 року охорона генпідрядника "Альтіс" звільнила територію Поштової площі та пішла без попередження.

"Ми, коли побачили цю ситуацію, то зв’язались з керівником Департаменту охорони культурної спадщини КМДА і попередили його про це. 24 березня 2022 року ми написали на департамент звернення про те, що ми беремо під опіку ці пам’ятки на підставі статті 11 Закону про охорону культурної спадщини. З тих пір ми наглядали за цими пам’ятками", – каже Рутковська.

Активістка зазначила, що цьогоріч в січні в них була зустріч з керівником цього науково-методичного центру та його колегами. Разом вони обійшли територію та обдивились пам'ятку.

"Вони на той момент хотіли зробити технічний паспорт пам’ятки, ми цьому не перешкоджали", – підкреслила вона.

Рутковська повідомила, що зараз представники цього науково-методичного центру "то хочуть перенести сюди майно з іншої пам’ятки, то хочуть тут все відремонтувати та здавати в оренду, потім вони оголосили, що планують провести реставрацію".

"Якщо люди знайомі і розуміють ситуацію, то є можливість зв’язатись з нами, а не приводити муніципальну охорону, поліцію і робити вигляд, що вони взагалі з нами не знайомі і нібито ми захопили будівлю", – наголосила вона.

Нагадаємо:

У серпні 2022 року Верховний суд заборонив будувати торговельно-розважальний центр на Поштовій площі у столиці, де було виявлено величезну кількість цінних історичних пам'яток часів Київської Русі.