На Почтовой площади в Киеве происходит незаконный захват участка - активистка

В Киеве на Почтовой площади происходит незаконный захват участка.

Об этом сообщила ЭП волонтер Музея одной нации на Почтовой площади Ольга Рутковская.

"Сегодня люди, которые представились представителями Киевского научно-методического центра, пришли с муниципальной охраной и вызвали полицию для того, чтобы перебрать на себя ключи и доступ к памятнику "Почтовая станция". Она была у них на балансе в 90-х годах. С начала полномасштабного вторжения с их стороны не происходило никаких действий по защите и сохранению этого памятника", - рассказала она.

По ее словам, 9 марта 2022 года охрана генподрядчика "Альтис" освободила территорию Почтовой площади и ушла без предупреждения.

"Мы, когда увидели эту ситуацию, то связались с руководителем Департамента охраны культурного наследия КГГА и предупредили его об этом. 24 марта 2022 года мы написали на департамент обращение о том, что мы берем под опеку эти памятники на основании статьи 11 Закона об охране культурного наследия. С тех пор мы присматривали за этими памятниками", - говорит Рутковская.

Активистка отметила, чтов этом году в январе у них была встреча с руководителем этого научно-методического центра и его коллегами. Вместе они обошли территорию и осмотрели памятник.

"Они на тот момент хотели сделать технический паспорт памятника, мы этому не препятствовали", - подчеркнула она.

Рутковская сообщила, что сейчас представители этого научно-методического центра"то хотят перенести сюда имущество с другого памятника, то хотят здесь все отремонтировать и сдавать в аренду, потом они объявили, что планируют провести реставрацию".

"Если люди знакомы и понимают ситуацию, то есть возможность связаться с нами, а не приводить муниципальную охрану, полицию и делать вид, что они вообще с нами не знакомы и якобы мы захватили здание", - подчеркнула она.

Напомним:

В августе 2022 года Верховный суд запретил строить торгово-развлекательный центр на Почтовой площади в столице, где было обнаружено огромное количество ценных исторических памятников времен Киевской Руси.